針對美國國會美中經濟暨安全審查委員會（USCC）年度報告的涉港內容，中國外交部駐港公署表示，報告進一步坐實了美方的反中勢力就是香港亂局的幕後黑手，「證據確鑿，被抓了個現行」。

中央社報導，當地時間14日，USCC年度報告針對香港部分建議，若中國派出解放軍或武警鎮壓香港示威活動，國會應中止依據1992年訂立的「美國－香港政策法」（United States-Hong Kong Policy Act）給予香港的特殊經濟待遇。

中國外交部駐港公署15日在官網上以發言人名義表示，針對USCC顛倒黑白、不分是非，再次發表涉港謬論，對香港事務和中國內政指手畫腳、橫加干涉，外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對。

該發言人宣稱，報告涉港言論充斥謊言、偏見和謬論，對香港「黑衣暴徒」越來越窮凶極惡、無法無天的犯罪行徑視而不見，卻對香港特區政府依法施政、保護特區公民權利、維護特區法治與秩序的正義之舉橫加指責，甚至污衊中央政府「干預特區事務」。

該發言人指控，報告混淆是非、顛倒黑白，是徹頭徹尾的霸權主義和強盜邏輯，毫無公信力，不值一駁。

該發言人又說，報告鼓吹以美國內「立法」威嚇特區及相關企業、個人，暴露了美方反中勢力為反中亂港分子撐腰打氣、為激進暴力之徒搖旗吶喊、妄圖讓香港繼續亂下去的險惡用心。

他認為，報告進一步坐實了美反中勢力就是香港亂局的幕後黑手，「證據確鑿，不容辯解！你們的黑手被抓了個現行！」

該發言人強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，再次鄭重敦促美方政客收手收聲，立即停止干預香港事務，「中國的土地上不容任何外部勢力撒野撒潑」。

大陸外交部發言人耿爽則在15日的記者會上就USCC的涉港內容表示，「這個委員會一向對華（中國）充滿偏見，它發表的報告基本上都不以事實為依據。我沒有興趣對報告內容作出評論。」

(中時 )