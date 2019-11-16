波士頓交響樂團是北美五大樂團裡最早來台的樂團，當年全台樂迷前往台北中山堂聽音樂會，共襄盛舉。（牛耳藝術提供／李欣恬台北傳真）

波士頓交響樂團在1960年由指揮家孟許率領來台演出，圖為當時票價60元的票價。（牛耳藝術提供／李欣恬台北傳真）

睽違一甲子，北美五大樂團之一波士頓交響樂團將在2020年再度訪台，事實上，早在60年前，那個轉機不方便、台北也沒有國家音樂廳的年代，波士頓交響樂團就在鼎鼎大名的指揮孟許率領之下，風塵僕僕地來台，在台北中山堂演出，全台古典樂迷蜂擁而至，至今仍是樂迷津津樂道的佳話，寫下一頁里程碑。

長年書寫樂評、觀察樂壇動態的資深古典樂迷林衡哲表示，他是在1960年4月聽了波士頓交響樂團的現場演出，才走上愛古典樂的「不歸路」，「當年的盛況，門口還有人賣黃牛票，一張20元賣70元，但藝術無法用金錢衡量，我爽快答應，花70元，買了兩小時天堂般的生活。」

林衡哲表示，當年孟許的指揮「達到半神化的竟界」，「觀眾聽得如癡如醉，一連串波瀾壯闊的音符，扣緊心弦，貝多芬《英雄》交響曲，最後孟許揮汗答禮，觀眾報以熱烈的掌聲。拉威爾的《達芙妮與克羅伊》第二號組曲，孟許也忠於原曲，直到演出結束。」

波士頓交響樂團是北美五大交響樂團之一，現任音樂總監、指揮家尼爾森在2018年也以全年121場音樂會，登上最忙碌音樂家之首，今年9月則是和維也納愛樂一起發行全本貝多芬交響曲專輯，2020年在來台之前，也將率先帶領維也納愛樂演出全球轉播的新年音樂會。

值得一提的是，2020年波士頓交響樂團來台演出曲目，其中一首拉威爾《達芙妮與克羅伊》第二號組曲，和60年前一樣，別具意義。

尼爾森表示，他喜歡和樂團一起巡迴演出，這也是精進樂團能力的重要行程，「交響樂團團員必須常駐某個地點演出，一次次的演奏，長期下來容易讓人感到疲憊，但是到不同的地方演出，可以獲得不同能量，廣納不同地區的文化，成為音樂養分，這點也只有旅行才做得到。」

波士頓交響樂團2020年來台演出行程，將於2月9日、10日在台北國家音樂廳登場，兩場都有鋼琴家布朗夫曼，將分別演出莫札特c小調第24號鋼琴協奏曲與貝多芬G大調第四號鋼琴協奏曲。

(中時 )