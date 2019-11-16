國民黨總統參選人韓國瑜的夫人李佳芬代夫出征跨海拉票，16日一早先在下榻飯店與日本僑領舉行短暫的座談會。李佳芬表示，「這次來就是想拜託大家回台灣投票。」對於韓國瑜無法親自赴日則表示，「他也很希望當選但還沒有就職之前能來日本，要看看有沒有機會。」

東京的僑領們表示，一直很期待韓國瑜來日本，中華聯合總會名譽會長詹德薰表示，已經安排了兩次都沒有成行，想再試第3次但行程已經插不進去了。

國民黨總統參選人韓國瑜的夫人李佳芬代夫出征跨海拉票，16日中午在中華聯合總會名譽會長詹德薰等僑領陪同下到東京巨蛋看球。(黃菁菁攝)

李佳芬表示，「所以我代表他來跟各位致謝，請大家一定要回台灣投票。」她也提出，這次總統大選投票日期對台商很不利，因為在過年前，投票和過年要回台灣兩次，但日本僑領表示，東京有很多南投、高雄出身的鄉親，大家機位都訂好了

國民黨總統參選人韓國瑜的夫人李佳芬代夫出征跨海拉票，16日一早先在下榻飯店與日本僑領舉行短暫的座談會。(黃菁菁攝)

被問到有沒有來過日本，李佳芬說，以前都是來玩，這次從東南亞開始拜票，本來還很懷疑「會有票嗎？」，但這次出來真的很感動，我覺得海外的華僑非常關心我們的國家，像女兒一樣關心自己的娘家。

她表示，「其實國內能給華僑的幫助其實很小，但華僑都很自立、自強，而且華僑如此關心自己的國家，真的很讓我們感動。」

有僑領表示，擔心自己旅日多年，自己的第2代、第3代會對台灣產生距離感。李佳芬表示，「我覺得我們應該多花點心思在華僑身上，因為華僑第1代在日本打拼很艱苦，雖然第2代、第3代可能已在地落籍，但也可能是一股很重要的國民外交力量，對國家是非常有幫助的。這種力量不能讓它消失，無論是文化、經濟、青少年的交流，都會讓海外僑胞與台灣自然的連結。」

她還強調，「所以我先生說，我們要多交朋友，沒有敵人，要用雙手握遍全世界的人。」

國民黨總統參選人韓國瑜的夫人李佳芬代夫出征跨海拉票，16日中午到東京巨蛋看球，許多來自台灣的球迷爭相與她拍照。(黃菁菁攝)

李佳芬16日中午還到東京巨蛋看球賽，替中華隊加油，無論在巨蛋外還是進到巨蛋都有許多台灣球迷要求合影，李佳芬都欣然接受，並與大家一起拿著中華民國國旗在看台上替中華隊加油。她表示，希望中華隊也「加分」！

(中時電子報)