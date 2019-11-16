國民黨總統參選人韓國瑜的夫人李佳芬代夫出征跨海拉票，16日一早先在下榻飯店與日本僑領舉行短暫的座談會。李佳芬表示，「這次來就是想拜託大家回台灣投票。」對於韓國瑜無法親自赴日則表示，「他也很希望當選但還沒有就職之前能來日本，要看看有沒有機會。」
東京的僑領們表示，一直很期待韓國瑜來日本，中華聯合總會名譽會長詹德薰表示，已經安排了兩次都沒有成行，想再試第3次但行程已經插不進去了。
李佳芬表示，「所以我代表他來跟各位致謝，請大家一定要回台灣投票。」她也提出，這次總統大選投票日期對台商很不利，因為在過年前，投票和過年要回台灣兩次，但日本僑領表示，東京有很多南投、高雄出身的鄉親，大家機位都訂好了
被問到有沒有來過日本，李佳芬說，以前都是來玩，這次從東南亞開始拜票，本來還很懷疑「會有票嗎？」，但這次出來真的很感動，我覺得海外的華僑非常關心我們的國家，像女兒一樣關心自己的娘家。
她表示，「其實國內能給華僑的幫助其實很小，但華僑都很自立、自強，而且華僑如此關心自己的國家，真的很讓我們感動。」
有僑領表示，擔心自己旅日多年，自己的第2代、第3代會對台灣產生距離感。李佳芬表示，「我覺得我們應該多花點心思在華僑身上，因為華僑第1代在日本打拼很艱苦，雖然第2代、第3代可能已在地落籍，但也可能是一股很重要的國民外交力量，對國家是非常有幫助的。這種力量不能讓它消失，無論是文化、經濟、青少年的交流，都會讓海外僑胞與台灣自然的連結。」
她還強調，「所以我先生說，我們要多交朋友，沒有敵人，要用雙手握遍全世界的人。」
李佳芬16日中午還到東京巨蛋看球賽，替中華隊加油，無論在巨蛋外還是進到巨蛋都有許多台灣球迷要求合影，李佳芬都欣然接受，並與大家一起拿著中華民國國旗在看台上替中華隊加油。她表示，希望中華隊也「加分」！
(中時電子報)
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