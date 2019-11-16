國民黨今天召開第20屆三中全會，針對不分區立委提名進行同意權投票，黨內有中央委員醞釀對包含黨主席吳敦義等8人投下不同意票，投票結果出爐，被列為標靶的人選中，唯獨前陸委會副主委張顯耀未過關。對此，張顯耀表示，會向黨提出申訴及說明。

依據國民黨不分區立委提名辦法規定，不分區立委被提名人如經中央委員全體會議出席人1／2以上不同意者，即取消資格。

今天共有189人行使同意權，其中唯獨張顯耀未過關，有106人投下不同意票，達過半95人門檻。這份經同意名單18日前送黨主席吳敦義核定，之後再送到中選會登記。

張顯耀說，因為不是中央委員，也沒有收到開會通知，不清楚今天有安排不分區被提名人自我介紹，直到接到媒體通知火速趕到，抵達時已經結束投票；張顯耀強調，他絕對不會收到通知而不來，缺席自我介紹是很大的委屈跟誤會，對投票受到很大影響。

(中時 )