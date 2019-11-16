甜姐兒侯佩岑擁亮麗外型和優雅氣質，身為美魔女代表的她，舉手投足不見歲月痕跡，依舊是甜美女神一枚，而樂於在網分享大小事的侯佩岑，昨則曬出吃麵照，她手拿筷子對鏡頭賣萌，模樣美爆。
侯佩岑昨在網曬出日常照，並發文寫下：「出門繼續吃吃吃 😄」，只見侯佩岑現身餐廳吃麵，而她拍照時把筷子放在嘴旁，侯佩岑嘟嘴、作勢吃麵的模樣美翻天，還有網友留言「拍照的時候能先放下筷子嗎」，則是釣出侯佩岑貼出哭笑不得貼圖回應。
(中時電子報)
#侯佩岑
甜姐兒侯佩岑擁亮麗外型和優雅氣質，身為美魔女代表的她，舉手投足不見歲月痕跡，依舊是甜美女神一枚，而樂於在網分享大小事的侯佩岑，昨則曬出吃麵照，她手拿筷子對鏡頭賣萌，模樣美爆。
侯佩岑昨在網曬出日常照，並發文寫下：「出門繼續吃吃吃 😄」，只見侯佩岑現身餐廳吃麵，而她拍照時把筷子放在嘴旁，侯佩岑嘟嘴、作勢吃麵的模樣美翻天，還有網友留言「拍照的時候能先放下筷子嗎」，則是釣出侯佩岑貼出哭笑不得貼圖回應。
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