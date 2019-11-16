台中市長盧秀燕今天前往大秀國小參加百年校慶時，與小朋友親切的互動。（台中市政府新聞局提供／陳世宗台中傳真）

市長盧秀燕允諾將加強補助經費近300萬元，協助校園設備更新、設置樂活運動站等，提供師生更完善的校園環境。（台中市政府新聞局提供／陳世宗台中傳真）

台中巿清水區大秀國小今年創校100週年，學校從4月1日創校日當天起，陸續舉辦多項活動慶祝，市長盧秀燕16日前往校慶祝賀時表示，「祝福生日快樂、校運昌榮！」適逢學校百歲生日；市府加強補助經費近300萬元，協助校園設備更新、設置樂活運動站等，提供師生更完善的校園環境。

身為大秀國小校友的台中市議會議長張清照表示，學校創立百年，培育許多優秀學生，期盼未來持續造福教育、深耕培育人才。大秀國小校長王秋發指出，今年校慶擴大慶祝，4月起陸續舉辦植樹活動，與慈濟舉辦深耕教育，以及邀請國立台灣交響樂團表演銅管五重奏，直到今日的校慶，邀請各界見證學校百年歲月。

教育局表示，大秀國小近年獲獎無數，學校積極帶領學生參與校內外活動，包括陀螺隊參加108年全市運民俗體育比賽獲得團體總錦標第二名殊榮，直笛隊榮獲107學年度直笛比賽合奏第一名，田徑隊也多次在各項賽事獲得佳績。學校也申請國際志工計畫，厚植學生國際視野。

今日大秀國小「世紀大秀、百年風華」校慶活動在舞獅鼓藝表演中開幕，展現百年教育精神抖擻精神，也展示許多珍貴懷舊照片及文物，吸引校友爭相逗留回味兒時記趣，勾勒起校友們滿滿回憶。

盧秀燕在市府秘書長黃崇典和教育局副局長方炳坤的陪同下，與市議會議長張清照、市議員楊典忠、大秀國小校長王秋發及多位校友等人一同祝福學校百尺竿頭、邁向下個世紀。

(中時 )