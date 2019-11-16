國民黨總統候選人韓國瑜民調始終落後總統蔡英文，但在加入親民黨主席宋楚瑜後，局勢似乎一變，據親綠民調公布，在韓蔡宋三方對戰下，宋可拉走對韓蔡不滿的選票，但拿走蔡的選票比韓多，因此，宋的出線竟意外有利韓國瑜的選情。

據《美麗島電子報》最新公布民調顯示，在藍綠對決下，蔡英文以49.0%的支持度，遙遙領先韓國瑜的31.4%，兩人差距達17.6個百分點。若是三方對戰下，則蔡英文以40.5%的支持度位居第一、韓國瑜居次，為27.5%、宋楚瑜僅10.0%，蔡韓差距為13.0個百分點。值得注意的是，宋的參選，雖有拉走韓國瑜的選票，但拉走蔡英文的選票還是比較多，顯示對蔡的影響較大。

本次調查是《美麗島電子報》委託畢肯市場研究股份有限公司2019年11月11日至11月12日執行，成功訪問1070年滿20歲以上的台灣民眾，信賴水準為95%，抽樣誤差為±3.0%。

(中時電子報)