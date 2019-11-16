策展人楊儒賓（前左）親自向大家導讀展覽內容。（趙雙傑攝）

適逢中華民國遷臺七十週年，台北市中山堂16日舉辦「回到1949 中華民國渡海70周年紀念文物展」記者會，此展自6日開始到12月29日，共計展出珍貴展品80餘件，首次公開1949年代重要人物到市井小民的信札，希望透過展覽讓大家回到1949的年代。

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