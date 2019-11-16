「回到1949 中華民國渡海70周年紀念文物展」記者會 12:592019/11/16 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 吸引許多民眾前來參觀。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 策展人楊儒賓（前左）親自向大家導讀展覽內容。（趙雙傑攝） 適逢中華民國遷臺七十週年，台北市中山堂16日舉辦「回到1949 中華民國渡海70周年紀念文物展」記者會，此展自6日開始到12月29日，共計展出珍貴展品80餘件，首次公開1949年代重要人物到市井小民的信札，希望透過展覽讓大家回到1949的年代。 (中時 ) #中華 #民國 #紀念文物 #年代 #記者會 也許您會感興趣 推薦閱讀 國巨上午9：30重訊記者會 宣布18億美元收購Kemet 09:232019/11/12 財經 不選了!王金平宣布退出2020大選 11:012019/11/12 政治 謝繼茂：中華電5年全面5G 04:102019/11/13 財經要聞 好爽！中華電信 明年平均調薪3％、最高5％ 18:162019/11/13 財經 攬才、留才 中華電加薪上看5％ 04:102019/11/14 產業．科技 韓粉注意！韓國瑜今將有重大宣示 13:312019/11/14 政治 被控「染紅」 葉毓蘭怒：誰抹紅我就告 14:192019/11/14 社會 國民黨舉行「政府沾光中華隊 體育政策虛累累」記者會 16:152019/11/15 政治 韓記者會後 林俊憲：沒說明台肥如何大轉彎 13:012019/11/15 政治 為國民黨奮鬥一生 吳敦義：誓言奪回立法院長 10:042019/11/16 政治 生活熱門新聞 好市多拿鐵特價瘋搶 有人用這招扛走整車 - 生活 外送員連續打來「秒掛7次」 真相曝光...客搖頭 - 生活 逛淡水見裸背妹！狂露大奶酥 真面目曝光 - 生活 焦糖奶茶輸了！ 網最想念的麥當勞飲料是它 - 生活 好市多這食物稱霸負評第1名 網：被吉也要說 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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