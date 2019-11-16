美國國防部長艾斯培日前說將與南韓協商調整美韓聯合軍事演習規模，北韓亞太和平委員會委員長金英哲14日深夜發表談話說，「美方為挽救朝美對話動力而作出的努力值得肯定。」

北韓罕見地於14日深夜發布北韓勞動黨副委員長、北韓亞太和平委員會委員長金英哲和北韓外務省巡迴大使金明吉兩篇談話。北韓發布談話的時間都是美國華盛頓白天時間。

南韓「中央日報」報導，艾斯培（Mark Esper）於華盛頓當地時間13日搭專機飛往南韓，他在專機內對美國媒體記者說，「將配合外交的要求，對韓美聯合演習進行一些調整」。

艾斯培說，「這不是對北韓的讓步，而是為保證外交的大門繼續打開」。「將與盟友南韓密切協商，考慮調整或縮小演習規模。」

報導指出，這是美國政府高層官員對北韓先前的聲明作出的回應。針對韓美聯合演習，北韓13日深夜以國務委員會名義發表聲明警告：「如果美國不改變當前這種強勢作風，不久後就會因為更大的威脅而痛不欲生。」

艾斯培關於調整軍演的發言公開後，金英哲14日深夜發表談話表示，「美方為挽救朝美（北韓與美國）對話動力而作出的努力值得肯定」，「相信這一表態反映了川普總統的意思」。

金英哲表示：「我們希望把這一表態理解為，美國打算不參與和南韓的聯合軍事演習，或者打算完全停止聯合演習。」

但金英哲在談話中表示，「我們不認為，他（艾斯培）的這一表態是與南韓當局協商後作出的決定」，「放眼整個南韓政治界，根本不存在能夠做出如此睿智決定的人物」。報導分析，這相當於提醒「將與盟友協商作出決定」的艾斯培不要與南韓商議。

在金英哲之前，金明吉也在14日發表談話說：「美國國務院對北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）傳來消息，希望雙方12月在第三國再次舉行磋商。」

北韓一直將年底視為非核化談判的最後期限，但在10月瑞典斯德哥爾摩磋商決裂後，北韓和美國談判一直沒有進展。

艾斯培還就「韓日軍事情報機密保護協定」（GSOMIA）表示：「我要傳達的訊息很明確，GSOMIA必須維持下去。」他說：「我們將保持在朝鮮半島及其周圍，以及在美國境內的優秀軍隊，為防止萬一，我們不打算裁撤駐韓美軍。」

報導指出，但南韓軍方認為，這一表態不足以令人安心。因為金英哲的談話中要求韓美全面停止聯合軍事演習。如果聯合演習長期中斷，駐韓美軍就會逐漸失去駐韓的理由。

(中央社)