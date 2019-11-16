澳洲外國投資審查委員會（FIRB）15日批准陸乳業巨頭「蒙牛乳業」收購澳洲配方奶粉製造商貝拉米（Bellamy's Australia Ltd），總金額高達14.3億澳元（約302億元新台幣）。

澳洲財長費登伯格（Josh Frydenberg）表示該收購案未違反澳洲國家利益，這些限制將確保貝拉米能繼續為澳洲就業提供支持，也能加強擴大國內市場和出口的機會，不過附加條件，包括Bellamy's總部必須留在澳洲至少10年，同時董事會成員多數必須是居住在澳洲的澳洲公民。且要有至少1200萬澳元（約2.5億元新台幣）投資當地加工設施。

Bellamy's在澳洲奶粉市場銷售額排名第四澳洲財長費登伯格在聲明中表示，「這項合作能讓Bellamy's繼續提供澳洲人工作機會，並且強化其擴張國內市場和國外出口的能力，尤其是亞洲市場。這項決定也將提供Bellamy's乳製品廠商，像是澳洲酪農工作機會」。

(中時電子報)