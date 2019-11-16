前立委李和順是李武龍父親，替他披上彩帶時，李武龍夫婦都下跪。（莊曜聰攝）

台上台下高喊凍蒜，場面熱烈。（莊曜聰攝）

國民黨南市第二選區立委參選人李武龍16日在麻豆成立競選總部，現場湧入逾5000名支持者，還有27位現任、現任議員站臺，李武龍在父親前立委李和順為他披上彩帶時與妻子雙雙下跪，場面感人；李武龍表示，從投入選戰以來就被抹黑是「金牛、黑道」，他堅持優質選風，一步一腳印，他說第二選區號稱民主聖地，但民主不屬於政黨或派系，呼籲鄉親支持，用選票替真民主讚聲。

這場總部成立大會邀請13個選區多位里長出席力挺，還有方一峰、尤榮智、李文俊、蔡秋蘭、林陽乙等現任議員站臺，包括臺中市副市長陳子敬、前苗栗縣長劉政鴻等人都到場支持，競選總部重要幹部也幾乎都是卸任民代，前立委李和順表示，總部成立沒有「大人」，只有關心在地的民代、里長相挺，請選人不選黨，服務才找得到人。

李武龍進場時鄉親熱烈打氣，讓他紅了眼眶，他表示自己從4月投入選戰，跑遍13區、162里，了解鄉親需求，許多中小企業與勞工朋友，抱怨一例一休的修法不當，讓臺灣「愛拚才會贏」的精神逐漸失落；軍公教的朋友也對年金改革大吐苦水，只是發聲想爭取尊嚴與正義，卻遭到抹黑打壓；他也認為政府虧待農漁民，如果當選將爭取增加農漁喪葬津貼，從13萬5千元提高到30萬，甚至45萬元。

李武龍指出，參選迄今外界批評他是「金牛、鑽石牛、黑道」，惡質的選風讓人痛心，但他會堅持不以抹黑手段打選戰，以勤跑基層、優質政策爭取選民認同，他知道第二選區被稱為「民主聖地」，但民主不僅屬於某些政黨或派系，就像民進黨無視去年底公投結果，就是踐踏民主跟民意，呼籲鄉親明年1月用選票挺民主，支持李武龍。

(中時 )