美國商務部最新數據顯示，川普政府的貿易戰傷及全美30多個州的對中國出口，遠不只農業帶受衝擊。美國農業部今天宣布，今年第2輪農業補助將於下週起發放。

美國財經媒體報導，今年前9個月，南從佛羅里達州、北到阿拉斯加，美國有30多州的外銷中國出口額呈兩位數下滑。靠石油和天然氣成為外銷中國大宗的德克薩斯州，今年前9個月對中國的出口額下滑39%。

● 汽車與能源州受重創

標榜為美國汽車出口第3大州的阿拉巴馬，前9個月外銷中國的出口總額暴跌49%。佛羅里達同期對中國出口下滑40%，西維吉尼亞和威斯康辛都下滑約25%。美國第3季整體對中國的商品出口下滑15%，降至788億美元。

美國智庫「外交關係協會」（CFR）國際經濟資深研究員賽瑟（Brad Setser）表示，美國各項銷中貨品何時能恢復過去水平，取決於貿易協議進展，「但某些生意，美國的出口將永遠無法恢復」。

波音產業基地所在的華盛頓州，前3季受最暢銷機型737 Max停飛影響，對中國的出口總額也下降了45%。

在此同時，另一份新報告指出，中國對美國貨品加徵關稅，可能讓共和黨在2018期中選舉時掉了5席眾議員，這也恐成美國2020總統大選一個警示。

少數幾個州的出口則在美中貿易戰期間逆勢上揚，拜中國仍在大量進口俄勒岡州製造的半導體之賜，今年前9個月俄勒岡州對中國的出口總額飆升65%，主要是英特爾（Intel）公司的產品；南卡羅來納州今年前3季對外銷中國也成長30%，主要是得利於飛機出口，一些波音787 Dreamliner飛機在當地製造。

● 美下週發放第2輪農業補助

美國農業部今天表示，向在美中貿易戰受波及的農民提供2019年第2輪的農業補助，將於下週開始發放。

美國農業部今年5月宣布向農民發放160億美元補助金，將分3階段發放。川普政府對中國商品加徵關稅後，中國去年為回擊，也對大豆和豬肉等美國主要出口商品加徵報復性關稅。

美國農業部在聲明中表示，現在農民將有資格拿到總補助額的25%，有50%已在2019年第一輪補助時拿到。

農業部長帕度（Sonny Perdue）在聲明中表示，這筆補助款「將提供給因為不公平的貿易報復和自然災害，使得這一年不好過的農民，急需的資金及時在感恩節前來到。」根據聲明，美國農民12月6日前可註冊申請補助，若情況許可，第3批補助將在2020年1月發放。

(中央社)