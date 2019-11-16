口足畫家陳坤宏今天獲頒周大觀基金會全球熱愛生命獎章。（林良齊攝）

原本擁有大好前途的陳坤宏，在訂婚時，因朋友的超速發生車禍，住在加護病房一星期，雖然歷經復健卻始終無法站起來，一度自暴自棄，直到「桃園脊隨損傷潛能發展中心」的協助，他成為口足畫家，雖然一幅畫要近一個月才能完成，但陸續完成畫作辦理展覽，今天獲頒周大觀基金會全球熱愛生命獎章。

為宣揚「天生我材必有用」，周大觀文教基金會創辦「全球熱愛生命獎章」，22年來已表揚來自64個國家、383位生命勇士。今天配合「活出光明聯展」，提前頒發2020年第23屆全球熱愛生命獎章得主—水泥工癱瘓畫家陳坤宏、樹藝達人李永謨外，也頒發2019年「抗癌圓夢助學金」。

出席的中國時報副總編輯謝錦芳說，看到許多的抗癌小英雄的故事，感覺只要有一口氣就不要放棄，中國時報最近推出「逆境重生」專題，其中遭酒駕撞傷的張雅如，頸部以下癱瘓，卻始終未放棄。她表示，老天爺給了大家不同的苦難，但也給了很多潛能，未來中國時報會持續報導相關故事，帶到各個角落，鼓勵大家勇敢的活下去、讓社會更好。

「8歲前只能在地上爬」，拄著拐杖行走的李永謨回憶，1歲時因罹患小兒麻痺，經過開刀、復健才能拄著拐杖到8歲時才上學，18歲畢業後從事珊瑚雕刻，卻因為環境衝擊、失去工作，隨後轉而使用草編創作，但草編作品容易枯萎、變形，無法長久保存。

李永謨思考，那不如用樹皮創作，因此他赴林試所、木材工廠等尋求協助，2年累積近300種樹材檔案，除了樹皮之外，他還把樹葉、果實等納入創作之內，屢屢被邀請赴海外展覽，今天獲頒周大觀基金會2020年「熱愛生命獎章」。

周大觀文教基金會「活出光明聯展」邀請水泥工癱瘓畫家陳坤宏、李永謨等人從即日起在中正紀念堂展至11月26日。

(中時 )