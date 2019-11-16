第25號颱風風神日前形成後，已增強為中度颱風，預估它將撲向日本，不致對台灣造成影響。不過，若關注它的颱風路徑會發現，風神「走位風騷」。台灣颱風論壇形容，沒見過這麼炫炮打轉的颱風路徑，網友則爆笑說，「本來想畫個愛心，結果變成屁股了」。

台灣颱風論壇今發文問網友，有看過這麼炫炮的預測路徑嗎？颱風的路徑五花八門，但像風神這樣的走法還真稀奇。論壇進一步分析，因為颱風的西側出現副熱帶高壓，使得風神颱風原本要往東北轉走，又被高壓往南方壓下去，最後高壓跑到颱風東側才能北上，形成炫炮的打轉路徑。

看到風神的路徑圖，激發網友無限的想像力。有人打趣風神的路徑，「這是不是下交流道的導航地圖？」，小編幽默回覆，「如果沒交流道，就是迷路的導航」。還有網友問道，「他轉彎有打方向燈嗎？」

其他網友留言也很搞笑，「這是小愛愛麼」、「101年的天秤」、「小新的屁屁」、「走位風騷」、「2019颱風漂移錦標賽」、「2019颱風杯金卡納」、「颱風在向日本比『愛心』！」、「我看你是沒看過韋恩喔」、「小屁孩的行為」、「本來想畫個愛心，結果變成屁股了」、「馬賽迴旋」。

(中時電子報)