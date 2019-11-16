國民黨今天召開第20屆三中全會，針對不分區立委提名進行同意權投票，黨內有中央委員醞釀對包含黨主席吳敦義等8人投下不同意票，投票結果出爐，被列為標靶的人選中，陸委會副主委張顯耀確定未過關，開創史上首次被刷出不分區立委名單的紀錄。對於獲得58票不同意票，吳敦義表示，同意權投票照規矩來，投票自然會有同意票跟不同意票，同意票只要過半，依照規章就是通過。

面對不同意票有58票，吳敦義說，每位拿到不同意票的人應該做更大努力，讓大家認同共同主張，唯獨團結才有辦法，不團結的國民黨不可能勝選，如果投票都只有同意票，那不是集權制度嗎？

至於是否滿意同意票得到票數，吳敦義說，不能講滿意，任何人不會完全滿意，獲得同意票要感恩，另一方面不同意票則代表還有讓人不滿意的地方要努力。

依據國民黨不分區立委提名辦法規定，不分區立委被提名人如經中央委員全體會議出席人1／2以上不同意者，即取消資格。今天共有189人行使同意權，其中唯獨張顯耀未過關，有106人投下不同意票，達過半95人門檻。這份經同意名單18日前送黨主席吳敦義核定，之後再送到中選會登記。

其中，被提名為不分區立委名單中，被投下不同意票最多者為張顯耀，其次為車宜靜與范成連，共有89人投不同意票，吳斯懷不同意票則是82票；最少人反對為曾明宗，不同意票僅13票，曾文培不同意21票。

(中時 )