沈玉琳接下中天電視與17直播合作的新節目《金牌17Q》，一向被外界譽為社會觀察家的他坦言接下新節目心中難免焦慮，但一點都不擔心，過去中天《黃金B段班》開啟他的主持之路，他相信與巴鈺、張文綺、許富凱一定可以擦出不同火花，歡樂中兼顧比賽嚴謹性，在益智節目中殺出一片天。

打開電視機看到沈玉琳，縱使你上一秒還在生氣，看著他的誇張言行總會忍不住嘴角失守，但看起來自信的他卻透露，「開新節目還是會有焦慮，雖然節目型態不一樣，但我們要想辦法讓觀眾不會看膩。」他細數目前手上6個網路節目，加上大陸1個節目、台灣2個，觀眾有太多管道可以看到他演出，說得誇張一點，可能轉到哪台都是沈玉琳的臉，他看得清楚，「藝人壽命會提早結束，是因為他到哪裡都是同一套。」

沈玉琳認為藝人最怕被觀眾看膩。（盧禕祺攝）

沈玉琳形容這過程，「這個需要很大的心理調適。」主持人想依每個節目形塑不同樣貌，有時製作單位卻不願意，製作單位請來主持人就是因為他的某個形象深受觀眾歡迎，一旦轉變，對製作單位來說就是沒效果，他坦言，「這不只是我的問題，也是每個主持人的問題。」他的解決之道，就是工作完重看每集節目，「詢問朋友的意見，但千萬不能問老婆，因為她把你當偶像，放屁都覺得是香的。」

沈玉琳談到小17歲的老婆芽芽，神采相當飛揚，但與談節目時的意氣風發不同，似乎多了幾分柔軟，「我跟老婆永遠熱戀，她現在看到我還是雙手托腮。」夫妻感情好，難免伴隨吃醋、獨占的情緒，加上他又身在演藝圈，節目上為了效果與女藝人不免親近些，他透露早先幾年芽芽也吃味、算帳過，但隨即話鋒一轉，「自從女兒妍妍誕生後，老婆一切注意力都轉到她身上。」

沈玉琳（右）、芽芽（左）結婚即將邁入第10年，夫妻相當疼愛女兒妍妍。（摘自沈玉琳臉書）

「芽芽也長大了，我們又買新房子，她知道一切都是因為那幾個臭錢。」沈玉琳說到這裡，又是一陣招牌笑聲，「她開始對錢有觀念，藝人為了滿足製作人期待，有時候就得這樣，這麼多年下來，我也算是冰清玉潔了。」嘴上這樣說著，但愛妻的付出他全看在眼裡，「芽芽的人不會甜言蜜語，只會用動作表示。」

芽芽與女兒10點就寢，他有時錄到凌晨，回家怕吵到她們，自己一個人在客廳睡著，耳邊聽到廚房有動靜，沒多久客廳桌上就有一碗熱騰騰的雞湯，芽芽的愛總體現在日常生活中，沈玉琳甜曝：「我們明年2月22日結婚10周年，99年2月22日那天我們結婚，這10年很不容易，卻也倒吃甘蔗，現在跟老婆計畫10周年再辦婚禮，或是什麼慶祝儀式。」

(中時 )