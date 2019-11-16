行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、民進黨主席卓榮泰16日為黨籍立委參選人鄭運鵬站台，蘇貞昌痛批，指有支持武統分子在國民黨不分區立委名單中，好險社會大反彈。卓榮泰則呼籲，希望國民黨以台灣為重、以人民為重，好好的思考名單。

蘇貞昌除了大讚鄭運鵬外，也批評國民黨推出的不分區立委名單，他說，期間有支持武統的人，好險社會反彈後更改名單。但他也暗指「八百壯士」副指揮官吳斯懷領將軍退休金，卻到大陸聽習近平訓話。他也說，還有名單的人士（指前警大教授葉毓蘭），支持香港警察。蘇貞昌說，香港警察槍對著年輕人開，還衝到大學打學生，行政院、教育部才會趕快派專機把台灣學生接回來，這就是政府照顧百姓的方式。

民進黨主席卓榮泰則說，民進黨提出不分區名單後，一直等待接受跟反省社會的批評跟意見。他說，站在競爭政黨的立場，希望他們維持現在的名單，可是站在台灣最高的立場，為了台灣的國家安全，和未來做更深層的考量，希望他們要改弦更張。

(中時 )