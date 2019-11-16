不少人覺得台灣的市容很醜，參差不齊的招牌、亂停的機車、斑駁的鐵皮屋和鐵欄窗戶，都讓人覺得不好看。近日則有網友貼文詢問，哪個國家城市的市容和台灣最像呢？貼文立刻引起熱議，綜合網友的回覆，大家覺得南韓與台灣的市容最像。

近日有網友在PTT上貼文表示，台灣的市容被台灣人批評的一文不值，偏偏台灣人覺得台灣的市容醜也不想改善，因為這就是台灣特色。大家覺得哪個國家的市容最像台灣呢？是哪裡像台灣呢？

貼文一出，立刻吸引網友討論，「馬來西亞的部分地方和澳門」、「南韓有些地方亂，但房子沒台灣這麼髒」、「首爾超像好不好」、「挺像南韓的，但台灣房子看起來更破爛一些」、「越南」、「看企鵝妹在南韓戶外直播 跟台灣有8成像」、「澳門，迷路狂走三小時一直有走在新北家附近的錯覺」、「首爾除了江南區，其他超像」。

綜合網友的回覆，大家覺得南韓與台灣的市容最像。（南韓街景圖／翻攝自PTT）

綜合網友的回應，大部分的人都認為除了南韓的江南區之外，其他地區的市容則與台灣很相近！至少有8成像，甚至還有網友直說，韓國其實就是機車比較少的台灣而已。

(中時電子報)