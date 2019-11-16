國民黨主席吳敦義自排不分區立委，引發黨內非議，為提振國民黨士氣，國民黨台南市黨部主委謝龍介已率先喊出明年將參選黨主席；不僅如此，近來頻頻全台跑透透替總統候選人韓國瑜輔選的前台北縣長周錫瑋，黨內也開始有聲音鼓勵他投入角逐黨魁。

吳敦義不顧韓國瑜以及國民黨選情自排不分區，副主席郝龍斌昨天當面提諫言無效，韓家軍大將謝龍介今天聲明明年1月11日投完票後，就要參選黨主席，因為黨需要改造，也需要共同來努力。據瞭解，韓陣營另一要角周錫瑋也考慮參選黨主席以改造國民黨。

周錫瑋昨在臉書直播指出，這次不分區提名過程，讓很多人不高興，甚至讓很多人失望，也造成大家心情的不安定、甚至生氣。這也讓他想到馬英九當年因台北市長特別費案被起訴，所以就辭去國民黨主席，同時宣布參選總統，當時吳伯雄出來扛責任，接國民黨主席，並全力輔選，結果馬高票當選總統。

周錫瑋說，馬當選總統之後還要黨主席這個位置，就去找吳伯雄，有人勸吳伯雄說，你可以出來選主席，不一定要讓，也不一定會輸。可是吳伯雄選擇退讓，讓馬英九再回來當國民黨主席。「吳伯雄就是大公無私，當黨主席要大公無私，全心全意的奉獻，這個黨才能打贏勝仗。」

青工總會總會長林杏兒表示，不只周錫瑋，還有謝龍介都表態選黨主席，只要有任何青壯派、想要改變國民黨的人，為國民黨付出都很樂見，現在黨必須改革與改變，若有更多青壯派願意進來，誠如黨主席吳敦義所說，黨魁要背負的不是享受而是責任，每個月籌措經費，若周願意承擔，都很支持。

林杏兒說，此次總統初選結束後，周錫瑋是目前真正輔選韓國瑜，遵從黨的旨意，最終還是要讓國民黨勝選為主，因此蠻多基層支持與欣賞周錫瑋。她舉11月3日青工總會挺韓大會活動，周到場時，現場高喊「虎哥」深受歡迎。

國民黨中常委李昭平肯定周錫瑋是目前最適當人選。他說，周錫瑋現在全省跑透透盡力替韓國瑜輔選，他蠻適合的，但是選黨主席還是要由黨員投闢，若要選黨主席，能向周的這般精神，是蠻有希望的。

李昭平，謝龍介雖然輔佐韓國瑜，就要看黨員對謝的認知，而謝畢竟只在台南區域，反觀周錫瑋除了新北市外也全省輔選，周的履歷等各方面也沒有爭議， 因此認為周的支持度會比較高。

(中時 )