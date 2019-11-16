控制糖尿病的主角是病人自己。大量研究證實，調整生活型態，包括規律運動、健康飲食和生活習慣改變，能有效控制血糖，延緩糖尿病進展。

1.知道你的血糖數字：

游能俊診所院長游能俊形容，控糖目標就像是糖友開車的目的地，醫療團隊是教練，糖友是駕駛，教練會教導開車技巧，方向盤在駕駛手上，控糖路上要建立自己的路標和紅綠燈，隨時必須根據路況調整車速，和教練討論調控飲食作息，穩定到達目的地。

計算每日飲食份量最快的方法是諮詢糖尿病衛教師，算出每日總熱量，可以吃的食物，特別是醣類食物的份量。（圖片來源：Pixabay）

2.計算每日飲食份量：

最快的方法是諮詢糖尿病衛教師，根據你的體重活動度，算出每日總熱量，計算可以吃的食物，特別是醣類食物的份量。

3.減重：

過重或肥胖的糖友，體重減輕7％，糖化血色素可以下降1％；減輕10公斤的體重，低密度脂蛋白膽固醇（LDL）約可減少17mg/dL左右，血壓的收縮壓則可降低10mmHg。

4.體溫低一點：

長期高血糖會影響神經和血管功能，排汗功能也變差，糖友的體質會比較怕熱，避開高溫酷熱，待在涼爽的環境，穿通風吸汗衣服。

久坐傷身，規律運動會幫助胰島素穩定運作降血糖，找一個可以天天做，持之以恆的運動。（圖片來源：Pixabay）

5.動態生活：

久坐傷身，規律運動會幫助胰島素穩定運作降血糖，健走、游泳、瑜伽、慢跑、跳舞都好，找一個可以天天做，持之以恆的運動。

6.處理打鼾：

睡眠呼吸中止症、失眠、睡不好、睡不夠，都會影響血糖波動。

7.規律用藥：

常常忘記吃藥，是許多糖友的困擾。可把藥用明顯盒子裝，放在餐桌旁，吃飯就會記得吃；或定鬧鐘提醒該吃藥了；也可以運用月曆記錄，有吃就打勾做記號。

8.全家控糖：

糖尿病並不只是一個人的事情，告知另一半和孩子，獲得理解和支持，這也是全家過健康生活和飲食改變的契機。

應酬的餐點大多不符合糖尿病飲食原則，血糖值容易飆高。（圖片來源：Pixabay）

9.避免大餐應酬：

應酬的餐點大多不符合糖尿病飲食原則，血糖值容易飆高，聚會或應酬可有技巧避開用餐時間，改約晚一點或喝茶聊天。

10.隨時喝水：

高血糖利尿，會把水分從身體拉出來，造成脫水，覺得口渴前，身體已經缺水。外出隨身包包記得放一瓶水，睡覺在臥室床頭放一杯水，提醒自己多喝水。

(中時電子報)