國民黨不分區立委名單微調出爐，藍營不滿聲浪不減反增，選擇到國民黨艱困選區台南市選立委的前主席洪秀柱，這兩天走訪基層，都有支持者拱她爭取立院龍頭寶座，洪秀柱則強調，這完全不在她參選動機、也不是她思考的事，現在目標是全心全意贏得立委選戰。

洪秀柱8月自動請纓前進國民黨「荒漠」的台南市選立委，對上本屆立委得票率全國最高的民進黨王定宇，洪秀柱認為，唯有身先士卒，走進艱困區參選區域立委，才可望喚起全黨的戰鬥意志，3個多月來，洪秀柱一步一腳印在艱困選區漸漸走出一條路，藍營基層都被她的精神感召。

連日來，國民黨中央因為不分區名單招致負面觀感，不少支持者認為吳敦義對不分區名單的私心，對比洪秀柱勇於走進台南選區域立的「當仁不讓」，形成強烈對比，不少支持者直接勸進她競逐立院龍頭寶座，

對此，洪秀柱不願多做評論，她說，她到台南選立委的動機，從來就沒有規畫要問鼎立院龍頭寶座，而是希望能夠喚起基層熱情，尤其，台南市第六選區不是能躺著選的選區，她戰戰兢兢，戮力拚選戰，最優先的事情，就是把這一場選戰打得漂亮、贏得勝選，未來的事未來再說。

日前因為不分區名單憤而跳海的第一選區立委參選人蔡育輝說，若要選立院龍頭，洪秀柱跟吳敦義分別是一個是身先士卒、衝鋒陷陣到第一線參選的人，一個卻是躲在背後享受既得利益的人，他當然會選擇洪秀柱；他痛批，吳敦義私心布局不分區立委的醜態，不只害了國民黨也讓老百姓都不能接受。

第四選區立委參選人林燕祝說，現在還沒辦法想到立法院長要支持誰的這件事，首要前提是必須要先拚上選舉再說，沒拚上如何設定，但她也不諱言，選舉結束，屆時誰的呼聲高，就會自然形成人選。

(中時 )