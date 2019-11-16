萌鴨邊跳舞邊與小朋友們互動，讓孩子十分開心。（王昱凱攝）

萌鴨跳起超夯baby shark獲得小朋友們共鳴，成功炒熱23日遊行活動。（王昱凱攝）

鴨鴨超Q！花蓮縣政府為即將到來的「2019太平洋溫泉花車嘉年華－盛岡山車遊花蓮」炒熱場子，於16日在市區3地分別舉行萌鴨快閃活動，吸引大批路過民眾與旅客駐足，大小朋友為之瘋狂，爭先湧上前拍照。縣府觀光代理處長張志祥說，23日遊行當天還有摸彩派對，讓民眾在體驗道地日本山車魅力之外，還有機會抱回住宿、泡湯券等大獎。

正午12時的花蓮車站前廣場被遊客擠得水泄不通，大小朋友都在等待紅面鴨快閃跳舞，看著小朋友早已按耐不住雀躍心情，衝上前搶著拍照互動，紅面鴨跳起時下超夯Baby Shark與妖怪手錶等歌曲，扭腰、擺臀、蹦跳與變換陣型，讓人直喊「太可愛了吧！」，成功引起話題，為遊行活動預先暖場。

張志祥提到，除了車站外，萌鴨們下午4時半許還會在舊鐵道商圈與大家相見歡，晚間7時更邀請40名熱力四射的少女加入鴨鴨行列，於東大門夜市帶來踩街的「日本盛岡三颯舞」，力邀現場民眾體驗日本道地的遊行風情。

張志祥表示，本次踩街結合國內外45組花車與遊行隊伍，更邀約盛岡山車、澤目獅子舞等精彩可期活動共襄盛舉，為鼓勵民眾參與，踩街當日舉辦「集章遊行摸彩歡樂派對」，在中華路一心泡泡冰、中華路與大禹街口空地與東大門主會場設置集章處，按讚花蓮觀光粉絲團獲追蹤ig即可獲取集章卡，集滿三戳章便可參加抽獎，抱走智慧型手機與住宿券等大獎。

(中時 )