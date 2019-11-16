國民黨台南市黨部主委謝龍介15日晚間突然宣布「大選一結束就參選國民黨主席」，16日思考退選不分區立委，他將走遍全台布局黨主席一戰，為韓國瑜當選總統後兼任黨主席鋪路。

謝龍介在國民黨不分區立委名單中，被從第9名往後調整至第15名，改列席次過半邊緣的關鍵一席，他認為是黨內高層器重自己能量，能夠帶動民眾投票，是「崇高的尊榮」。

實際上有不少同志為謝龍介叫屈，也有人勸他退出不分區立委名單，他表示要思考2天再決定。強調即使在不分區名單中，只要明年1月11日大選結束，不論有無當選不分區立委，他都會宣布參選國民黨主席。

他分析，黨主席吳敦義若過關進入立法院，擔任立法院長，黨主席一位就需補選，若吳未進立法院，表示國民黨敗選，主席也需負責下台，黨主席勢必重新選舉，都是參選的機會。

謝龍介認為國民黨要接地氣，與基層一同呼吸，目前國民黨的所作所為讓外界不滿意，找不到改革的氣象，國民黨現有黨章規定總統不可兼任黨主席，感覺是「因人涉事」的「防韓」條款。他若當選黨主席，必定修改黨章，讓總統可兼任黨主席。

(中時 )