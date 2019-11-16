新住民怡瑄說製作有機辣椒醬取名為「麻辣女王醬」。（市府提供／羅浚濱新竹傳真）

市府20日將發行「新住民頭家護照」，內有地圖導引、店家故事介紹。（市府提供／羅浚濱新竹傳真）

從大陸貴州嫁到新竹市20年的怡瑄，原與先生在香山自營牧場，育有2個女兒，一家4口生活穩定，但2年前先生突然過世，她用製作辣椒醬的專長養家活口，經新住民家庭服務中心協助上行銷課程，一圓頭家夢想，市府也將發行「新住民頭家護照」，協助新住民頭家行銷。

「提供新住民發光發熱舞台！」市長林智堅表示，新竹市有9千多名新住民朋友，新住民家庭服務中心2月整建啟用後，提供溫馨多功能空間，社會處也積極舉辦行銷、品牌設計、食品認證等課程，協助新住民發揮一技之長，在新竹市創業實現頭家夢想。

47歲的怡瑄說，製作有機辣椒醬取名為「麻辣女王醬」，一開始透過朋友介紹或口碑吸引大家回購，但銷路有限，在拓展客群遇到很大的困境。

新住民家庭服務中心看到許多像怡瑄一樣，面臨創業問題的新住民，5月辦理行銷課程，教導行銷概念，建立網路平台，更安排攝影、食品安全衛生與商業登記等課程，讓創業的新住民建立屬於自己的獨創品牌。

怡瑄說，上課後了解行銷及商品拍攝技巧外，產品也完成食品安全檢驗，新住民中心社工更陪同創立蝦皮賣場、fb粉絲專頁，利用[email protected]生活圈建立優惠券，還將發行「商品護照」協助行銷，相信生意會越來越好。

社會處表示，11月20日將發行「新住民頭家護照」，集結12位新住民頭家、共10個店家，護照內有地圖導引、店家故事介紹，盼籍此行銷新住民好手藝，讓民眾循著護照內的新住民頭家地圖，來場多元文化美食及服務之旅。

(中時 )