前總統馬英九（左三）頒發「優質椪柑果品評鑑」前三名得主，卻在致詞時頻頻推薦尚未上市的「茂谷柑」。（王文吉攝）

前總統馬英九（左二）「將椪柑講成茂谷柑」，國民黨立委江啟臣（右二）陪同逛攤位，特別剝椪柑給馬前總統試吃。（王文吉攝）

馬英九分不清楚柑橘品種 推薦椪柑竟頻講茂谷

前總統馬英九15日南下台中陪黨籍立委江啟臣跑行程，馬、江合體一個上午，連趕3場活動，除與偏鄉學童趣味競賽，並協助推廣茶葉及當季水果。馬英九在豐原推薦椪柑時，直說「對茂谷柑很了解、盧市長每天吃茂谷柑」，在場果農對總統「認錯品種」忍不住偷笑，現場滿滿的椪柑「聽了也很不是滋味」。

台中市第8選區立委江啟臣尋求連任，前總統馬英九一早陪同前往新社偏鄉參加中和、大林、福民國小三校聯合運動會。校方邀請馬擔任「猜拳遊戲」趣味競賽魔王，輸家懲罰畫臉，馬與61位挑戰學童有輸有贏，臉上被畫成大花貓，江啟臣也童心未泯，下場排隊挑戰。

馬、江接著趕往東勢林業文化園區，參加茶藝文化推廣展售活動，協助推廣茶葉。最後趕赴豐原田心公園參加「蔥滿柑味 鮮饗桔食」活動，並與台中市長盧秀燕、台中市議員張瀞分、陳清龍、陳本添、王朝坤等，聯合端出柑橘大蔥料理，推薦豐原柑橘及日本大蔥。

馬英九致詞時說，他第一次選時總統，下鄉住在石岡梨農家，第二次競選住在豐原，就是江啟臣的叔叔家，是種「茂谷柑」的。馬英九強調，「我對茂谷柑很了解，這次來參加活動，又是豐收年，剛才從農會人士口中得知，已賣了1千噸外銷，占總銷量30分之1。」

馬英九沒有發現認錯品種，還拉女性市長幫忙背書，他接著說，盧市長為什麼看起來這麼年輕？就是每天吃「茂谷柑」，對不對啊！盧秀燕在台下聽言，緊張得趕緊重複說「呷柑仔啦！呷柑仔啦！」但馬英九在台上沒有聽到。

馬英九自顧自接著說，「因為在農家住過，我特別感受到我們的農產品，尤其台中的天氣好、水也好，長出來的柑橘特別受歡迎，使農民的收益增加。」

現場擺放滿滿椪柑，卻被馬前總統講成茂谷柑，農民面面相覷，有人忍不住偷笑，還說「茂谷、椪柑差很多耶」、「茂谷又還沒上市，馬總統有點瞎」，不過也有婆媽馬迷緩頰說「總統沒種過水果，難免會認錯」、「椪柑、茂谷都算是橘子類啦！」

(中時 )