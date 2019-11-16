受贈者家屬今於器官捐贈感恩會中表達對器官捐贈者的感謝。（林周義攝）

「送媽媽離開時，當下的感動比傷心多一些。」70餘歲的陳玉英，多年前就確診鼻咽癌，當時的醫療水準不發達，長期化療未見起色。在女兒長大後，開始透露想器捐的心願，也偷偷簽署了同意書。今年初，她圓滿了心願，遺愛人間。陳女士一家十口受她的大愛影響，也各自簽署了器捐同意書。

台北榮民總醫院今召開器官捐贈感恩會，邀請捐贈者家屬、受贈者到場，230人共同表達對捐贈者大愛精神的感謝，陳玉英的女兒許靜文是出席的來賓之一。

約在30多年前，許靜文5、6歲時，便得知媽媽罹患鼻咽癌。在她的印象裡，媽媽是個勤儉持家的女性，但對家人、有需要的人卻相當大方。樂於助人的陳玉英，有時逛街見到乞丐，就會掏出口袋裡的錢救濟對方，在工作場合也是公認勤奮努力的好員工。

陳玉英的身體近幾年逐漸衰弱，癌症後遺症令她行動不便，耳朵也慢慢聽不見，約在3年前，就開始思考後事。陳玉英時不時就會對女兒說「自己不需要的東西，應該留給有需要的人」。在某次回診的過程中，偷偷簽署了器捐同意書。

回憶起媽媽離開前的3小時，許靜文的內心只想著要讓媽媽完成最後心願。在她的家庭中，媽媽是第一個做出器捐決定的人，雖然因健康因素，只能捐出眼角膜，但對於家屬來說仍是個溫暖、不同形式的禮物。

「這樣的感覺有些不可思議。」許靜文認為，媽媽仍以某種形式存在於世界上，幫助陌生人透過她的眼睛看世界。受到媽媽大愛的影響，許靜文與孩子、公公婆婆等10個家人，也各自簽署了器官捐贈同意書，盼藉自己的力量，讓有需要的人獲得重生。

受贈者家屬、器捐者家屬於台北榮總器捐感恩會中留言。（林周義攝）

受贈者家屬今於器官捐贈感恩會中表達對器官捐贈者的感謝。（林周義攝）

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