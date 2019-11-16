台灣人每年喝掉近千億元飲料，手搖店密度更勝便利商店，台灣珍奶享譽全球，隨手可得的含糖飲量更成為青少年的最愛。不過，依賴糖飲不僅會導致肥胖及引發糖尿病，還會讓血中尿酸值大幅提高1.1倍，埋下未來痛風、三高與引發慢性腎臟病危機！

台灣腎臟醫學會理事長、輔大醫院副院長盧國城指出，台灣平均每10人就有1人是腎病患者，根據2018台灣腎病年報統計分析，透析病人有46.1％的原因來自糖尿病併發症; 而青少年飲食習慣不正確，天天將含糖飲料當水喝的群聚效應下，對尿酸、體重指數和血壓影響甚鉅。

研究證實尿酸和痛風與骨質流失息息相關，因為尿酸值過高會抑制維他命D的產生，從而導致副甲狀腺功能亢進，增加骨折風險；反之，血清尿酸值在正常生理範圍內作為抗氧化劑，能防止骨質流失和骨質疏鬆症，亦可以保護血管、心臟和神經元免受自由基損傷。

台灣基層透析協會理事長楊孟儒也提到，由於市面上多數手搖飲料或包裝飲品多添加玉米果糖，人體消耗果糖需要依賴肝臟代謝轉換成三酸甘油脂進而累積成脂肪，造成脂肪肝，長期食用恐會造成對肝臟負擔。

而且，果糖也容易磷酸化，中間產物之一為腺嘌呤，嘌呤又稱為普林，最後會形成尿酸，過多尿酸無法代謝將導致痛風，所以就算20、30歲的年輕人平時不吃海鮮不喝酒，也會因含糖飲料攝取過量而導致尿酸值升高，且每天喝含1-2份高果糖糖漿飲料的人，比一個月喝不到一次的人，高尿酸血症增加85%。

值得注意的一點是，長期尿酸過高者若合併出現肥胖、高血壓、高血脂等代謝異常的共病症，其痛風發作機率也升高，更會加速慢性腎臟病變病程。

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(中時電子報)