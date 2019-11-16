北市中興橋2車碰撞 起火車女副駕駛身亡 14:072019/11/16 中時電子報 張國欽 、 吳家詮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中興橋2車碰撞車禍，起火車40歲女副駕駛不治。（圖／翻攝自畫面） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中興橋2車碰撞車禍，起火車40歲女副駕駛不治。（圖／翻攝自畫面） 中興橋2車碰撞車禍，起火車40歲女副駕駛不治。（圖／翻攝自畫面） 中興橋2車碰撞車禍，起火車40歲女副駕駛不治。（圖／翻攝自畫面） 中興橋2車碰撞車禍，起火車40歲女副駕駛不治。 下午1時29分三重中興橋往三重方向下橋處，疑2台自小客車發生車禍，其中1輛自小客車翻覆並且起火冒煙。起火自小客車40歲女副駕駛不治死亡。 (中時電子報) #中興 也許您會感興趣 推薦閱讀 解放駕駛雙手！鴻海整合智慧交通產業鏈全面發展智慧車 19:322019/11/14 財經 解放駕駛雙手！ 鴻海全面發展智慧車 04:092019/11/15 產業．科技 美司法部長稱華為中興「不可信」 有安全風險 09:512019/11/15 兩岸 美司法部長：華為與中興通訊不可信任 10:442019/11/15 財經 自小客車撞阿里山森鐵工程車 上午一班列車取消 11:022019/11/15 社會 夜市消費券三重沒得用 議員為民爭取 19:072019/11/15 生活 斜槓新住民媽媽 獲林榮三文學獎 22:222019/11/15 生活 趕盡殺絕！美司法部長一句話 華為設備恐拆了 07:002019/11/16 國際 六輕又起火？ 台塑澄清：製程排放 04:092019/11/16 財經要聞 六輕又起火 台塑強調操作正常 04:102019/11/16 地方新聞 社會熱門新聞 撿屍2次「醒來還想要」 軍人下場慘 - 社會 後座馬尾妹露雪白圓臀 他緊跟「護送」22秒 - 社會 少女帶男友回家嚐禁果 阿公聽到呻吟聲開門氣炸 - 社會 稱7女兒不孝 獨子繼承近億遺產爆爭產 - 社會 正妹獻初夜秒被甩 男友譙：胸小沒先講 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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