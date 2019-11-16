中興橋2車碰撞車禍，起火車40歲女副駕駛不治。（圖／翻攝自畫面）
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中興橋2車碰撞車禍，起火車40歲女副駕駛不治。（圖／翻攝自畫面）
中興橋2車碰撞車禍，起火車40歲女副駕駛不治。（圖／翻攝自畫面）
中興橋2車碰撞車禍，起火車40歲女副駕駛不治。（圖／翻攝自畫面）
中興橋2車碰撞車禍，起火車40歲女副駕駛不治。（圖／翻攝自畫面）
中興橋2車碰撞車禍，起火車40歲女副駕駛不治。

下午1時29分三重中興橋往三重方向下橋處，疑2台自小客車發生車禍，其中1輛自小客車翻覆並且起火冒煙。起火自小客車40歲女副駕駛不治死亡。

(中時電子報)

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