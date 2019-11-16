台灣留學生賴致愷在美國失蹤近3個月，美國警方今(16)日證實找到遺體，而該生原本就讀台北科技大學，校方接獲訊息後，將派員陪同家屬前往美國，協助處理後事。

美國警方今天證實，10日在美國阿拉巴馬州奧本（Auburn）一處房屋後面的小屋，發現一具遺體，確定是失蹤的奧本大學台灣留學生賴致愷，而法醫研判是這幾天過世。

賴致愷修讀的是「3加2」雙聯學位，也就是先在北科大資訊工程系大學部修課3年，之後在美國讀2年研究所課程，如求學過程順利，可在5年內拿到北科大學士、美國碩士雙文憑。

賴致愷於7月赴美前往奧本大學就讀，但8月開學後的第一堂課就沒出現，校方懷疑失蹤，並通報相關單位，北科大也在8月26日召開記者會對外說明此事，校方並派資工系教師陪同家屬到美國了解情況，當時仍沒有找到賴致愷。

今天傳出尋獲賴致愷遺體，北科大表示，已派員陪同家屬，儘速赴美處理後續事宜，但為尊重家屬心情，現階段不做更多回應。

(旺報 )