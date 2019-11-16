面對前教頭華頓領軍的國王，本季首次回到湖人主場踢館，湖人贏得有夠驚險！湖人先靠「小皇帝」詹姆斯最後5.5秒致勝兩罰俱中，接著又看「一眉哥」安東尼戴維斯賞給對方再見火鍋，終場99比97驚險3連勝，也續保西區龍頭地位。

儘管在自家主場出賽，湖人開賽卻打很悶，慘遭國王外線火力猛轟，只能持續苦追，幸好庫茲馬及時挺身而出，帶領湖人重回正軌，詹姆斯更在次節表演隔扣國王前鋒別利查的精采演出，湖人也在打完上半場，僅以49比50小幅落後。

原本打到最後關頭，湖人還以95比90領先，沒想到波達諾維奇先投進三分球，接著切入上籃，一個人連拿5分追平，詹姆斯馬上還以切入取分，波達諾維奇最後21.1秒又是切入追平，可是詹姆斯最後5.5秒兩罰俱中，湖人再次超前。

暫停過後，國王設計用波達諾維奇當作誘餌，讓哈里生巴恩斯順勢切入想要上籃，卻被安東尼戴維斯識破，當場賞了巴恩斯麻辣鍋，儘管國王想要趕緊犯規凍結時間，可惜時間早已走完，只能說湖人這一場主場勝利，贏得有夠驚險。

詹姆斯攻下全場最高29分，外加11助攻、4籃板、3抄截，安東尼戴維斯也有17分、4火鍋進帳，取代布雷德利(腿傷)先發位置的波普16分，庫茲馬替補貢獻13分；國王則以希爾德21分最高，波達諾維奇18分。

(中時電子報)