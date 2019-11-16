鑑於香港暴力衝突加劇，擔憂人身安全，近期香港有不少國際學生選擇回國。許多英國大學向學生發送電子郵件，召喚在港交換生立刻回國，更有馬來西亞學生在馬國領事館協助下離開中文大學，提前返國。

據統計，目前台灣學生在港有1021人，13、14日已有284人先行返台。

英國BBC報導稱，由於擔憂在港英國交換生人身安全，他們被召喚回國。英國華威大學學生報紙《The Boar》刊文稱，「強烈呼籲」這些學生回國，他們「不再適合留下」。該校還稱，將償還這些交換生返程的航班費用。

據傳至少有華威大學、諾丁漢大學、亞伯丁大學、南安普頓大學、謝菲爾德大學和愛丁堡大學等六所大學證實，已經協助在香港的本校學生「儘快」撤離，表示將協助所有在香港的學生回國。校方並承諾，交通費用將由學校承擔。英國外交及國協事務部（Foreign and Commonwealth Office, 更指出指若有英國公民就讀於發生示威活動的大學，應遠離示威者聚集場所，在校內活動時需要格外小心，並遵守當局指示。

(中時電子報)