義民文化祭全國攝影比賽金牌余國輝，後為作品「義民爺起駕」。（羅浚濱攝）

義民文化祭全國攝影比賽，縣長楊文科（中） 等人頒獎給銀牌得主傅遠智（右三）。（羅浚濱攝）

新埔褒忠義民廟184年來首度舉辦全國攝影比賽，縣長楊文科16日在頒獎典禮指出，攝影比賽完整記錄義民祭客家文化活動，動保團體可能不了解，神豬比賽是義民祭傳統文化，隨著時代慢慢改變，他尊重多元的聲音。

楊文科說，他非常重視客家文化的傳承和保留，新竹縣攝影學會辦理此活動，成功讓義民祭傳統客家文化活動，及過去義民爺的故事，以影像保存下來，完整紀錄被列為非文字世界文化遺產的客家人重要文化。

新埔義民廟採用神豬、神羊「少牢之禮」的祭祀文化，多年來都不時受到動保團體抗議不人道，楊文科指動保團體可能不了解真實情形，但隨著時代觀念的改變，這項祭祀文化也有可能消失，透過攝影作品將製作1冊書籍或DVD保存，讓後代人知道。

義民文化祭全國攝影比賽銀牌傅遠智與孫子合影，後為作品「特等神豬」。（羅浚濱攝）

楊文科及客委會前主委鍾萬梅等人頒獎給金銀銅牌得獎人。金牌余國輝「義民爺起駕」，拍下眾人拿著義民爺牌位過爐畫面，表達對義民爺的崇敬。銀牌傅遠智「特等神豬」，以黑白影像紀錄師傅為神豬剃毛刻字的專注神情。銅牌齊國泰「開心」，拍下挑擔阿伯面帶微笑，經過神豬前的精彩畫面。另頒獎給20名優選及30名佳作的得獎人。

義民文化祭全國攝影比賽，縣長楊文科（中） 等人頒獎給銅牌得主齊國泰（右三）。（羅浚濱攝）

新竹縣攝影學會理事長范秉台感謝客委會主委李永得，立委邱泰源及縣議會議長張鎮榮等人的支持，讓活動順利圓滿成功。

(中時 )