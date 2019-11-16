國民黨總統參選人韓國瑜今日前往往新北市新店區，與副手張善政合體跟約2百位35歲以下青年座談，並接受提問，被問到兩岸交流中經濟利益和國家安全何者較重要時，韓國瑜強調，雖然國家安全更重要，但是不能二選一，政府不能只給了國家安全卻沒有發展經濟。

韓國瑜指出，包括「安居樂業」和他自己的競選標語「台灣安全， 人民有錢」都是把安全放在賺錢的前面，沒有安全沒有一切，但是政府仍要追求讓人民要過好日子，他不可能在國家安全和經濟間二選一，人民需要國家安全也需要百業向榮，下任總統顧主權不是掛嘴邊之外，還要讓人民過好日子，下任總統沒有權力二選一，不能只給安全不給經濟，也不能為了經濟犧牲主權。

韓國瑜還說，他未來若能當選總統，台灣安全，總統責無旁貸 ；人民有錢，行政院長至關重要。蔣經國執政最讓民眾懷念，但其實行政院長孫運璿功勞很大，所以總統要會用人，蔣經國不是學經濟或財政的，但他能用孫運璿、李國鼎、趙耀東等優秀人才讓人民好日子。

張善政被問到核能議題時重申兩人若當選會遵照以核養綠公投結果施政，另外針對青年建議韓國瑜陣營應該在臉書上多運用圖片影片比較韓蔡兩人政策加以宣傳時，韓國瑜坦言作為反對黨本就資源少，所以有箭沒有弓，有兩百多位國政顧問團各方面專家是箭，但缺少弓。因此座談結束時主持人也呼籲參與者扮演「弓」，幫忙韓國瑜宣傳。

而在座談前，新店的莊敬高職舉辦校慶活動，韓國瑜前往參訪，從舞蹈、儀隊表演、寵物美容、電競等各方面都加以觀摩，還親自下場體驗了電競，他大讚莊敬高職有優秀的電競隊伍。新北市立委羅明才也出席陪同參訪。

(中時 )