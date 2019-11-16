當聯盟戰績最佳的塞爾提克，碰上聯盟戰績最差的勇士，原本以為將是一面倒的比賽，沒想到勇士發揮超強韌性，打到最後關頭還領先1分，幸好塞爾提克靠著塔圖關鍵連進兩球，最後以105比100氣走地主勇士，風光拿下10連勝佳績。

尋求延續連勝的塞爾提克，剛賽狀況相當低迷，包含塔圖、肯巴沃克、傑倫布朗等主力都手感欠佳，讓勇士趁機靠著羅素與帕斯卡聯手，一度領先到13分之多，幸好塔圖次節手感回溫，幫助綠軍不僅追上，更在上半場打完反超1分。

勇士最不想看到的場景，卻在第3節出現，主控羅素右手拇指扭傷退場治療，此役不再上場，所幸並未出現骨折跡象，不過勇士並未就此宣告放棄，反而靠著柏克斯、葛倫羅賓生、卓雷蒙格林等人火力，打到最後8分52秒超前4分。

打到最後關頭，塔圖先在最後1分36秒快攻扣籃，幫助塞爾提克98比97超前，接著塔圖又進中距離，擴大領先差距到3分，肯巴沃克更在最後19.1秒投進穩住勝果的中距離，葛倫羅賓生雖在最後4.6秒投進三分球，可惜為時已晚。

塔圖貢獻全場最高24分，外加8籃板、3抄截，傑倫布朗也有22分，末節才爆發的肯巴沃克，拿下20分、5助攻與5籃板，史馬特15分；苦吞6連敗的勇士，則以柏克斯20分最高，如果接下來又少羅素助陣，勇士恐怕更難贏球。

(中時電子報)