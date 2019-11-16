Sandy分享遭公主病朋友嗆（33:53起）。（影音／取自我愛小明星大跟班 Youtube）

擁有一個公主病的朋友會什麼感覺？最近《小明星大跟班》討論主題「這些類型女人討厭，男人卻愛到不行」，Sandy（吳姍儒）便提到自己有個家境富有的公主病朋友，對方有次竟嗆她：「因為我爸是白手起家，和妳爸不一樣」，讓她當場傻眼，吳宗憲（憲哥）則在一旁暴怒，直說：「我知道是誰了！」

《小明星大跟班》14日播出女生討厭的女人類型，提到公主病的人時，Sandy補充這類人很愛玩文字遊戲，分享自己有位家中有錢的朋友常讓人無言以對，逛街時突然提起：「Sandy，我真的不懂，為什麼我同事那麼喜歡我手上的黑卡？」Sandy則提醒她說不要常拿黑卡出來亮，因為別人沒有。

Sandy說，該位公主病朋友又說：「那妳爸媽會陪妳逛街嗎？」Sandy回答說會，但因為爸爸是名人上街會造成轟動，所以不常，該女則說羨慕，因為她爸媽都不陪她逛街，Sandy驚問怎麼可能，該女竟突然勾住Sandy的手說：「我覺得可能是因為我爸媽是真正的白手起家，跟妳爸不一樣」，讓現場來賓都傻眼，憲哥則氣回自己也是白手起家，之後補充說：「我知道是誰，人家她真的是家裡太有錢，有錢人家的女兒都是寵著養」，其他人則安撫說：「憲哥不要生氣，生氣就中計了！」

(中時電子報)