中華隊中唯一尚未敲安的是獅隊代表蘇智傑，原先14支0的紀錄，因為台澳大戰代打2打數還是沒安打，16支0寫下本屆賽會最慘；而澳洲隊薩瑟蘭(David Sutherland)此戰對決胡智為也沒表現，15支0與墨西哥隊瓦格斯(Jose VARGAS)並列第2，除非季軍戰瓦格斯仍熄火，否則蘇智傑將寫下慘紀錄。

12強賽預賽賽程將結束，各隊激戰鮮少有大分差的比賽，中華隊唯一安打尚未開張的是蘇智傑，他也說狀況沒有不好，就差那一點「運氣」，也對自己表現很自責。

不過攤開各隊打擊數據，打數在10次以上還未敲出安打的，除了蘇智傑外，還有澳洲隊薩瑟蘭和墨西哥隊瓦格斯與蘇智傑半斤八兩。今日賽前蘇智傑14支0排名第2慘、薩瑟蘭13支0則在第3，不過台澳大戰這兩位打者皆出賽，還是敲不出吐一口怨氣的安打。

澳洲隊薩瑟蘭排在先發名單中，首打席對胡智為敲出滾地球出局，次打席再遭胡智為賞K，2打數後便遭換下場。而蘇智傑則是替補胡金龍代打，2打數都出局，16支0成為本屆最多打數仍沒安打表現的選手，不過他在預賽戰波多黎各時，有一支高飛犧牲打，帶有1分打點。

(中時電子報)