英國安德魯王子表示，他不記得有跟女子羅勃茲見過面。羅勃茲是已故美國富豪艾普斯坦性侵案的被害人之一，她先前稱被迫與艾普斯坦友人的安德魯王子發生關係。

美國富豪艾普斯坦雖在羈押期間自縊身亡，但他生前因涉及多起性侵與逼迫賣淫的醜聞仍延燒，也波及友人之一的英國安德魯王子。

不過安德魯王子（Prince Andrew）坦承，他在2008年艾普斯坦（Jeffrey Epstein）勸誘未成年少女賣淫被定罪後仍與他保持朋友關係，是連串錯誤判斷。

英國廣播公司（BBC）節目「安德魯王子和艾普斯坦醜聞」即將在明天播出。根據先公布的精華片段，安德魯王子告訴BBC採訪記者梅里斯（Emily Maitlis）說：「我沒有任何關於和這位女士見過面的記憶，絲毫沒有。」

安德魯王子是英國女王伊麗莎白二世的次子，王位第8順位繼承人，他與艾普斯坦的結交遭到嚴厲批評。

一張安德魯王子手臂繞在羅勃茲（Virginia Roberts）肩上、艾普斯坦好友麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）站在兩人身後的照片先前公開流傳；安德魯王子的支持者質疑照片真實性。

艾普斯坦2008年就勸誘未成年少女賣淫，協議秘密認罪，坐牢13個月後獲釋。現年59歲的安德魯王子對於艾普斯坦被定罪後自己仍與對方維持友誼感到後悔，。

安德魯王子說：「我逗留在他家，那是...那是稍微有點...就像那樣，我每天都很懊惱，因為這不是成為王室一員後該有的作為，我們試圖維持最高的標準和準則，而簡單來說，我砸了自家人的招牌。」

66歲的艾普斯坦今年7月在美國紐約遭逮捕，他被指控性販運未成年少女，並在他位於紐約上東城（Upper East Side）的豪宅和位於加勒比海（Caribbean Sea）的私人島嶼性侵數十名未成年少女。等待審判期間，8月10日在紐約曼哈頓下城的監獄上吊自殺身亡。

(中央社)