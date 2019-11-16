現場設茶席，讓觀眾邊品茗、邊欣賞演出。（張毓翎攝）

朴子市公所與梅嶺美術文教基金會合辦的「樸雅吟社–朴子景點詩書法展暨創意美學協會花藝展」16日在公所多功能會議室，舉行吟詩大會暨詩集「二」新書發表會，隨著樸雅吟社耆老凋零而沉寂，如今梅嶺美術文教基金會近年來致力復社培育人才，傳統「文人調」吟詩才能再度展現。

今日活動除有樸雅吟社員詠讚朴子各個景點的詩書法展外，也精選作品輯錄成冊的詩集發表會，會場擺放嘉義縣創意美學協會的花藝品，提升整個文藝氛圍，也邀請到3位郎吟大師黃冠仁、黃冠雲及黃哲永至現場吟詩，這3位皆以一甲子的功力吟詠，眾人紛紛聽得拍手叫好。

指導樸雅吟社員的黃哲永表示，他以前拜師於黃傳心、黃秀峰等人門下，他們帶領東石鄉、朴子市一帶的學生到處參展，廟宇的龍柱也會找他們題字，獲得這些樸雅吟社耆老傾囊相授，他有義務傳承嘉南地區獨特的「文人調」。

黃哲永說，社員選擇市區景點、古老的街道巷弄等，用平仄押韻方式作詩，約莫28個字，接下來再用書法呈現，每首詩都能以吟唱方式表現，現今已經很少人重視在地的「文人調」，舉辦吟詩活動也希望繼續發揚先賢的忠誠和貢獻。

朴子市長吳品叡表示，以前聽長輩們提起，日治時期有群愛好詩詞的人成立「樸雅吟社」，並開設「漢文詩私塾」傳承後進，當時朴子也成為文風鼎盛的城鎮，雖近年來消沉，但仍這些大師及社員默默耕耘，這次展期即日起至11月30日，歡迎市民朋友前來欣賞。

樸雅吟社員詠讚朴子各個景點的詩書法作品。（張毓翎攝）

樸雅吟社員詠讚朴子各個景點的詩書法作品。（張毓翎攝）

(中時 )