前行政院長賴清德到西屯永安宮參香，祈庋2020民進黨能在選戰勝選。（馮惠宜攝）

前行政院長賴清德到西屯永安宮參香，並懇請鄉親要票投張廖萬堅、蔡英文以及民進黨。（馮惠宜攝）

前行政院長賴清德16日在爭取連任立委張廖萬堅陪同下到西屯區永安宮參香，並且懇請地方鄉親支持張廖萬堅，更支持總統蔡英文連任成功，當主持人呼喊賴院長當副手，場下一片喊讚，賴清德則笑而不答。

賴清德16日在台中地區行程滿滿滿，先是陪同民進黨提名台中西南屯區爭取連任的張廖萬堅連跑三座廟宇，隨後更到南區為同樣是爭取連任的民進黨立委黃國書站台。

賴清德首站抵位於西屯水堀頭的永安宮參香，也向當地支持的群眾喊話，他說張廖萬堅這個年輕人是立法院表現第一名的立委，他立委表現的好壞，行政院長最清楚，張廖萬堅走行政院各部會像是走廚房，為地方爭取預算像討會錢一樣凶，如筏子溪草長太長、西屯要建淨水廠，還有74號道聯外道等建設，里長一開口，他就拼命爭取。

他也說，張廖萬堅也孩子王，他在立法院教育文化委員會，相當重視教育，不但推廣教育實驗室，讓孩子們任一種才能都能受到重視，並得到發揮，任內在西南屯選區爭取61件國中小建設經費達3億元，賴清德懇請大家這場選戰，要張廖萬堅一張、蔡英文一張，並且把政黨票投給民進黨，這樣民進黨在國會才會過半。

賴清德講畢，主持人也呼喊「當副手」，現場響起一半掌聲，賴清德則笑而不答。

(中時 )