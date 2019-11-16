韓國瑜（左）與副總統參選人張善政（右）同框共同與青年代表座談，聆聽意見與交流。(陳怡誠攝)

國民黨總統參選人韓國瑜16日展開新北傾聽之旅，第二站來到新店舉行青年座談。有青年建議韓國瑜應在網路多做政策宣傳與比較圖表，讓民眾看到他跟蔡英文總統的差別。對此，韓國瑜說，這是一場資源不對稱的選舉，有人告訴他「我們是越共遇到美軍部隊」，只能鑽地洞打。

(中時 )