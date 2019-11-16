民進黨副秘書長林飛帆出席潭子競總進駐茶會，力挺洪慈庸連任。（王文吉攝）

立法院長蘇嘉全（左）肯定洪慈庸（右）在立法院的表現，籲「讓顧台灣的洪慈庸連任」。（王文吉攝）

總統蔡英文、立委洪慈庸潭子聯合競選總部16日正式進駐，立法院長蘇嘉全到場力挺，並表示，要守護台灣，就要讓顧台灣的洪慈庸連任。媒體追問「不分區名單沒有蘇嘉全，會委屈嗎？」蘇嘉全說「覺得名單很好，不會委屈，謝謝大家！」話說完隨即上車離去。

洪慈庸競選團隊16日進駐潭子總部，茶會安排台中在地團體「來福洞洞么」脫口秀及薩克斯風暖場演出，現場旗幟飄揚，人潮滿場相當熱鬧。立法院長蘇嘉全贈送茄芷袋裝的「凍蒜福袋」，象徵必勝、凍蒜、好彩頭，交通部長林佳龍、民進黨副祕書長林飛帆均到場力挺。

「團隊進駐潭子競選總部，歡迎大家常來泡茶、交流。」洪慈庸表示，這次2020關鍵決戰就在潭子，近期蔡總統也將親自來到潭子，她肯定蔡總統用心推動托育補助、長照服務，各項政策在做，呼籲大家一起支持小英、慈庸。

談到國民黨不分區立委名單，洪慈庸也批評，根本就是「邁向統一」的名單，她強調，中共勢力一直要入侵台灣，這次2020台灣人要展現決心，台灣人若愛台灣、愛下一代，就一定站出來投票，一起選擇當「台灣人」。

蘇嘉全也肯定洪慈庸在立法院的表現，五度獲公督盟評鑑優秀立委，呼籲鄉親繼續支持。林飛帆表示，4年來潭子的建設成果有目共賭，希望鄉親繼續支持洪慈庸，他知道台中有許多地方政治盤根錯節，有人攻擊民進黨販賣芒果乾，他強調「沒有人能販賣亡國感！」

林佳龍批評，過去潭子、大雅、神岡、后里沒有的建設，洪慈庸上任一屆都成功爭取到，他以前擔任市長時推動的許多建設，慈庸也扮演中央地方橋樑。市議員蕭隆澤提到，4年前台中一起拉拔「女兒」洪慈庸，4年後的現在，更要進一步堅持，靠青年一代顧好台灣的未來。

市議員周永鴻說提到香港情況危急，他說，香港離台灣不遠，是1張機票的距離，也是1張選票的距離，要顧台灣、顧台中，就要挺「辣台妹」蔡英文、洪慈庸。洪慈庸競總總幹事何明杰表示，關鍵時刻，洪慈庸都站在關鍵的位置守護台灣，籲2020蔡英文1票、洪慈庸1票。

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(中時 )