南韓超夯女團TWICE出道4年，人氣紅不讓，其中的台灣成員周子瑜一舉一動更是備受矚目，TWICE官方IG則曬出在機場偷拍子瑜影片，周子瑜一開始還被嚇到，愣住的表情實在好萌。

適逢周子瑜加入「JYP娛樂」7周年，團員在工作之餘不忘為子瑜慶祝，只見原本低頭滑手機的子瑜被錄影突擊，周子瑜一開始還有被嚇到，愣住的表情萌度爆表，不過下一秒她則露出甜美笑容，和團員一起慶祝入社7周年。

(中時電子報)