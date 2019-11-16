網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

國民黨今日召開第20屆三中全會，確定原列第12名的謝龍介改退第15，不僅位列黨主席吳敦義之後，更擔負「拉抬過半」與「護航車宜靜」大任。韓粉氣憤又不捨，號召大家為了謝仍要將政黨票投給國民黨，屆時待韓國瑜選上總統，就要讓吳敦義好看。

根據《公職人員選舉罷免法》第67條規定，各政黨當選名額婦女不得低於2分之1，若當選人少於當選名額，則由名單後婦女優先分配當選。故國民黨向來有將性別按奇、偶數分配傳統，然此次不分區卻打破慣例——吳敦義與謝龍介兩位男性接連排在第14、15名。換言之，謝雖排第15名，實質上卻是第16名；若韓粉想將謝送進立法院，就必須連車宜靜一起送進去。

韓粉在臉書社團「韓家軍」發文，感性寫道：「總統票，韓國瑜；等待一個人，韓國瑜。政黨票，國民黨；疼惜相挺，謝龍介。」附圖則是在造勢現場，韓與謝龍介深情相擁的照片。

文章一出，迴響熱烈，有人激動大喊：「吳敦義你等著瞧！等韓國瑜當選，一定下架你們這些機關算盡的權貴！」「這次不分區真的看透國民黨嘴臉了！」

其他韓粉則紛紛回應：「大家團結一心，讓龍介兄選黨主席，改造國民黨！」「揮文講得好，韓國瑜當選總統是最重要的事情！因為唯有他完全執政，改革才能夠真正執行」、「莫忘初衷，堅定支持韓國瑜」、「總統支持韓國瑜，國民黨立委支持謝龍介，相信龍兄虎弟的結合智慧能解決黨政的困境，庶民我們一定團結做你們的後盾，一定贏得勝利」。

(中時電子報)