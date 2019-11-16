徐冬冬分享傷疤照片。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

徐冬冬發文。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

擁有E罩杯的29歲女星徐冬冬被譽為「大陸第一美胸」，本月7日驚傳她到醫美診所割除脂肪瘤出意外，險些送命。事發十天後，今(16日)她分享傷口順利癒合的照片報平安，並坦言自己也因這次出事嚇到，像是警鐘，自己以後會注意健康，不會再隨便熬夜。

徐冬冬日前驚傳動手術時因傷口離動脈太近發生意外，緊急送急診後幸好撿回一命，前男友尹子維透露有關心對方，「怎麼一個小手術可以變成那麼危險的一個時刻？」並為徐冬冬澄清絕非拿生命開玩笑或炒作。而徐冬冬今發文，寫下：「脂肪瘤切除10天，已經吃全素8天了，恢復得很快，這次對我來說真的就像一個警鐘」。

徐冬冬說，鬼門關前走一遭後提醒她健康的重要，除了工作其他時候不會再熬夜」，她也對酸民放話，指出：「家人和我說不要太在乎負評，因為別人有別人說話的自由…你也可以懟…因為你也有你的自由，如果你可以練到某一天能夠完全視而不見，才是真正的自由！因為其實一切都不存在！」粉絲也支持她說：「自己的事只要自己一個人說了算就好了」、「走自己的路，讓別人去說吧」、「網絡上的人說話就是仗著別人看不到自己就各種亂說，有時候就是故意搞人，心態真的噁心」。

(中時電子報)