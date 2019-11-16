零到六歲國家養？國民黨總統參選人韓國瑜與國政顧問團下周將公布重大政策，就是「零到六歲國家幫忙養托育政策」，屆時將由韓國瑜親自說明這項政策。這項政策韓國瑜喊出零到六歲「六六六」口號，即推動第二胎每年將補助六萬元直到六歲，有別於目前的政策，是現行補助直接將錢發給托育中心，韓國瑜則要把補助選擇權交給家長，讓家長決定怎麼使用這筆補助款。

韓國瑜國政顧問團提出這項六六六托育政策，主要有三個方向，最重要是是非經濟和經濟並重；再者是質、量並重；第三是將補助選擇權交給家長。經濟補助方面，韓將採取零到六歲「六六六」政策，第一胎一次性生育費用補助從現行的兩萬元提高到三萬元。為了鼓勵生第二胎，從第二胎開始一次性生育費補助更加碼到六萬元，而且每一年可領補助六萬直到六歲。

據指出，這項政策的第二胎補助是參考新加坡、法國等國外相關政策，國政顧問團認為此作法對「催生」最有效。由於目前十八萬個寶寶裡有百分之五十是第一胎，百分之四十是第二胎，他們認為還有百分之十的空間，可以鼓勵在三年內再生第二胎。

團隊評估生孩子「從零到一（胎）比較難，但從一（胎）到二（胎）的機率相對較大」。至於非經濟的托育補助方面則採取質量並重的方式，也就是希望把量（公幼）增加，但不會犧牲托育的品質。由於現在公幼的數量太少，造成家長年年面臨抽籤的壓力，所以韓團隊認為第一步就是要普設公幼；第二步則是要增加選擇，因為除了公幼外，團隊研究發現有一半的家長是不想將孩子送到機構，而是希望由家人、保母照顧，所以打算提供親子館與三托中心，設立喘息服務，可自由選擇要去的時間，把選擇權交給家長跟照顧孩子的人。

韓國瑜國政顧問團也推行「把選擇權給家長」，也就是將現行由政府直接補助給托育中心的政策，改為由家長來決定。團隊認為，政府現在補助的主控權都放在自己手上，根本就是「恩給制度」，並不是很適當；況且，公務人員的人力和能力有限，全部都要靠政府來監督是過重的負擔，但家長會是最好的監督者，所以希望將補助選擇權交給家長。

(中時 )