寶山鄉大雅路空地被不肖業者傾倒廢棄物，縣議員邱振瑋（右）和警方到現場勘察，尋找蛛絲馬跡。（邱振瑋提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣寶山鄉國3寶山交流道交通四通八道，在近交流道附近的大雅路2段141巷，15日下午有輛大卡車開進巷內，在洗車場旁空地傾倒大量廢棄物，晚上傳出陣陣惡臭，民眾向警方報案也在臉書PO文，大罵「沒公德心！」

縣議員邱振瑋查訪後指出，15日下午4點多， 洗車場胡姓民眾聞到惡臭，看到1台綠色有設夾具的大卡車停泊休息，到晚上8點多發現，空地被傾倒成堆噁心惡臭垃圾廢棄物，附近民眾在晚上9點向寶山分駐所報案，員警即前往查看。

昨天中午，邱振瑋通知環保局，再次會同警方前往現場勘察，從中尋找蛛絲馬跡，發現有磚塊、混凝土、水泥砂、爛泥、桌椅、風管與保溫棉，研判應是營業場所拆除建築裝修的廢棄物，另外還夾雜大批「時尚美人網路購物商城」拆除的廣告物、購物袋、看板及廣告紙。

邱振瑋強烈懷疑此偷倒廢棄物案與「時尚美人網路購物商城」有關係，請寶山分駐所積極調閱監視器，查出亂倒垃圾的車輛，要求環保局抓到元凶重重開罰，恢復原狀，還給民眾一個清淨的家園。

(中時 )