苗栗縣立委參選人羅貴星，16日上午在苑裡鎮成立競選總部，約有2、300人到場支持。〔謝明俊攝〕

苗栗縣立委參選人羅貴星，16日上午成立競選總部，民進黨前立委杜文卿到場力挺。〔謝明俊攝〕

苗栗縣立委參選人羅貴星，16日上午成立競選總部，前行政院長賴清德到場力挺。〔謝明俊攝〕

苗栗縣立委參選人羅貴星，16日上午成立競選總部，立院副院長蔡其昌到場力挺。〔謝明俊攝〕

苗栗縣立委第1選區民進黨參選人羅貴星，16日上午在苑裡鎮成立蔡英文暨羅貴星聯合競選總部，前行政院長賴清德、立法院副院長蔡其昌以及前台水董事長郭俊銘到場致賀，賴清德批苗栗財政不好，力薦羅貴星進入立法院，爭取苗栗預算，蔡其昌則暗諷苑裡地區沒立委，民眾需要服務，都要越區到大甲找他，賴、蔡同聲呼籲選民「自己種一欉，嘸免望別人」選出代表苑裡當地的立委。

民進黨立委參選人羅貴星，選在苑裡鎮南興路與新生路口一棟鐵皮屋，成立蔡英文暨羅貴星苗栗聯合競選總部，總部門面不大，所以16日上午舉行總部成立大會，還特別將南興路封路搭棚。由於羅貴星是三義人，未在三義成立競選總部，反而到苑裡成立總部，到場祝賀的前立委杜文卿就直接一語道破，「三義客家人居多，不會投給民進黨，他以前參選，三義的票都開不出來」刻意凸顯閩客情結。

由於前行政院長賴清德親自前來祝賀，轄區通霄分局編排大批警力到場維護秩序。賴清德上台力推羅貴星是「苗栗的貴星」不只身兼三義鄉觀光協會理事長，也非常重視產業發展，蔡英文總統全力推動浪漫台3線，相信羅貴星進入立院後，一定可整合觀光及產業發展，讓年青人回鄉。

賴清德批評，苗栗縣財政不好，所以需要立委幫忙爭取預算，他保證讓羅貴星進入立法院，一定會是服務第1名。「自己種一欉，嘸免望別人」呼籲苑裡人要有自己的立委。

立法院副院長蔡其昌16日上午也特別前來祝賀羅貴星，蔡其昌表示，自己的選區大甲、大安區就在苑裡隔壁，對苑裡也有相當的熟悉，蔡其昌接著話鋒一轉，暗諷苑裡地區沒立委，苑裡民眾有需要服務時，都會跑到大甲找他，蔡其昌接著以閩南語諺語「自己種一欉，勝過望別人」希望苑裡人能選出自己的立委。

16日上午的總部成立大會，現在約有2、3百名支持者到場，除了民進黨的縣議員陳品安、鄭宗國到場以外，還包括因涉賄選案被判當選無效的前三義鄉長徐健堂，也出面力挺羅貴星。另前台水董事長郭俊銘也到場祝賀，但似乎因與苑裡當地民眾不熟悉，所以多半時間都獨坐滑手機，連賴清德到來，都少與郭俊銘互動，顯示政界人情冷暖。

(中時 )