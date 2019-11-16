世界棒球12強賽6強複賽，中華隊今（16）日在第3局與第6局接連敲安，再加上林哲瑄3分炮定勝局，最終以5比1擊敗澳洲隊。代替先生跨海拉票的國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬，也在東京巨蛋親眼目睹中華隊奪勝那一刻，表示非常興奮，差點沒有跳起來。

今日東京球場觀眾多為來自台灣的球迷，也有少數日本球迷替中華隊加油。而在中華隊9局上由守護神陳鴻文成功關門後，贏球的一刻，現場歡聲雷動，李佳芬也興奮地揮舞國旗，還拿出手機朝球場上的球團拍照。有球迷跑到李佳芬的座位上要求她在球衣上簽名，李佳芬也開心回應。

贏球的一刻，現場歡聲雷動，李佳芬也興奮地揮舞國旗，還拿出手機朝球場上的球團拍照。（黃菁菁 攝）

李佳芬低調離場時，台灣媒體一湧而上，她只說很興奮！很興奮！差點沒有跳起來。被問到台灣關心的性教育議題時，身邊的幕僚表示，「今天是來看球的。」至於有媒體炒作指李佳芬要求與球員拍照，一早和李佳芬座談後一起進巨蛋看球的僑胞很氣憤的說：「這根本是造謠，僑領和李夫人一起買票進觀眾席看球，根本沒有與球團接觸。」

(中時電子報)