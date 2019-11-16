民進黨總統參選人蔡英文高雄市競選總部今下午成立，原本外界以為會宣布「蔡賴配」，因此現場動員至少10萬人；不過幕僚表要支持者再耐心「等一等」，今天會蔡賴先同台，明天上午九時再正式向外界宣布「蔡賴配」。

據了解，目前高雄競選總部正密集開會，為下午蔡賴同台橋段做最後確認，希望今天蔡英文總統與前行政院長賴清德的同台，能為明天宣布搭擋而熱身。

據透露，明天上午九時再正式向外界宣布「蔡賴配」，下午兩人再一起出席台北的全國競選總部成立大會，共同造勢。

(中時 )