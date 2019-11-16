【現場直播】回防南台灣！小英高雄競總成立大會 與賴清德合體同台

今日總統蔡英文高雄市競選總部成立，號稱將有至少10萬人到場力挺，蔡更將與前行政院長賴清德上演初選激戰後，首度「世紀大同框」。據傳這場活動，將是明日宣布「蔡賴配」前的暖身，蔡、賴互動成外界焦點。

據傳明日9點，將正式宣布「蔡賴配」。為營造大團結勝選氣勢，民進黨8位高雄立委參選人使出渾身解數，動員臉書、通訊軟體、宣傳車廣播與基層樁腳；總統府秘書長陳菊也親自錄音，以電信語音為這場成立大會宣傳。

(中時電子報)